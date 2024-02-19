Muharrem İnce'den Şevki Yılmaz'a 'şiir'le yanıt: 'Atatürk’e soysuz demiş itin birisi...'

Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:37

Güncelleme: 19.02.2024 - 16:43

Osmanlı 'hanedan'ının hayattaki kadın üyelerinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşmaya bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi.

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını kastederek “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” ifadesini kullanan Yılmaz'a karşı İnce, sosyal medyadan "şiir"le yanıt verdi.

İnce'nin “Atatürk’e soysuz demiş itin birisi / soysuz kimmiş babana sor hele” sözleriyle başladığı şiirin tamamı şöyle:

Muharrem İnce’nin şiiri şu şekilde;

“Atatürk’e soysuz demiş itin birisi

Soysuz kimmiş babana sor hele

Arı namusu çatlamış ayı irisi

Sen bizim köylerden geç hele

Bu herifin önü sonu ayandır

Anlayana benim sözüm beyandır

Seni adam yerine koyan hayvan oğlu hayvandır

Gel de o sözü burada söyle hele”