Muharrem İnce'den Şevki Yılmaz'a 'şiir'le yanıt: 'Atatürk’e soysuz demiş itin birisi...'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet'in kurucularını kastederek "soysuz" ifadesini kullanan gerici Şevki Yılmaz'a sert mesajlarla dolu bir şiirle yanıt verdi.
Osmanlı 'hanedan'ının hayattaki kadın üyelerinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşmaya bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi.
Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını kastederek “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” ifadesini kullanan Yılmaz'a karşı İnce, sosyal medyadan "şiir"le yanıt verdi.
İnce'nin “Atatürk’e soysuz demiş itin birisi / soysuz kimmiş babana sor hele” sözleriyle başladığı şiirin tamamı şöyle:
Muharrem İnce’nin şiiri şu şekilde;
“Atatürk’e soysuz demiş itin birisi
Soysuz kimmiş babana sor hele
Arı namusu çatlamış ayı irisi
Sen bizim köylerden geç hele
Bu herifin önü sonu ayandır
Anlayana benim sözüm beyandır
Seni adam yerine koyan hayvan oğlu hayvandır
Gel de o sözü burada söyle hele”
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