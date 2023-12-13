Özel'in 'Şeyh Said' açıklamasının ardından Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım: Bu konuda çok netim

Yayınlanma: 13.12.2023 - 00:22

Güncelleme: 13.12.2023 - 00:22

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kentte yeni yapılan bulvara "Şeyh Said" adını vermesiyle başlayan tartışmalar alevlendi. tv100 canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel tartışmalara dahil oldu.

Özgür Özel, program sunucusu Candaş Tolga Işık'ın, "DEM Partisi Şeyh Sait'e destek açıklaması yaptı, İYİ Parti de soru önergesi verdi. CHP olarak siz bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Biz CHP olarak, Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına saygılıyız. Cumhuriyet'in geçmiş döneminde yaşanmış acılar varsa bu acıları tartışmanın sıcak siyasetin alanı değil, tarihçilerin alanı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu mevzu ile ilgili sürekli dönüp yaraları kaşımanın kimseye faydası olmadığını düşünüyoruz."

"Sizce Şeyh Said hain mi kahraman mı?" sorusuna CHP lideri Özel, "Şeyh Said'e hain demem kahraman demem sizi memnun edecekse ben Şeyh Said isyanının kendi konjonktüründe Cumhuriyet'e karşı ayaklanma olduğunu biliyorum. Ama bu ayaklanmanın bastırılması sırasında oluşmuş sorunlar, bugün bazı torunların kalbini acıtıyorsa o acıya saygılı olmak gerekir. Ama tarihten ders çıkarmak lazım" yanıtını verdi.

İNCE'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Özel'in açıklamalarının ardından son dönemde CHP'li isimlerle ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen ve CHP'ye dönüp dönmeyeceği merak edilen Muharrem İnce'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Şeyh Sait haindir. Bu konuda çok netim. Ben, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafındayım! — Muharrem İNCE (@vekilince) December 12, 2023

İnce paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şeyh Sait haindir. Bu konuda çok netim. Ben, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafındayım!"