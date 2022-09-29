AKP seçim programını açıkladı

29 Eylül 2022 Perşembe

Seçim tarihi açıklanmamış olsa da Türkiye gerçek olarak seçim havasına girmiş bulunmaktadır.

Erdoğan, hafta başında yaptığı “millete sesleniş” konuşmasında seçim programını açıkladı. Bu program aslında, seçim öncesi her kesime maddi destek ve olanak sağlayan bir programdır. Bu seçim programının ana noktaları şöyle özetlenebilir:

1. Daha önce açıklanan sosyal konut projesine başvurunun 5 milyona ulaştığı belirtiliyor. Bunun anlamı, aile bireyleri dikkate alınınca 25 milyon kişiyi ilgilendiren bir proje ortaya çıkmış bulunuyor. Proje toplamda, 500 bin sosyal konut ve 250 bin konut arsasını kapsıyor. Konutların ilk temelinin 25 Ekim 2022’de atılacağı belirtildi.

2. Erdoğan, doğalgaz tüketim desteği için ilk ödemelerin yapıldığını bildirdi. İlk aşamada 311 bin haneye ödeme yapılmış bulunuyor. Destek tutarı, hane başı 900 TL ile 2500 TL arasında. Buna göre ihtiyaç sahibi ailelere nakit olarak 3 milyar liralık doğalgaz desteği sunuluyor.

3. Türkiye aile destek programı, 15 milyar TL’lik bir bütçeye sahipti. Erdoğan bunun 40 milyar TL’ye yükseltildiğini belirtti. Böylece bu destekten, Türkiye’de toplam hane sayısının onda biri yararlanmış olacaktır.

4. Prefabrik ev yapımı yardımı 40 bin liradan 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımı 70 bin liradan 200 bin liraya, ev onarım yardımı 25 bin liradan 75 bin liraya, öksüz yetim yardımı 300 liradan 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardım 500 liradan 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteği 215 liradan 400 liraya, şartlı sağlık yardımı 55 liradan 100 liraya yükseltiliyor.

5. Erdoğan, çiftçilerle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Çiftçi, elektrik faturalarını aylık ödemek yerine ürünler satılıp gelir elde edildikten sonra ödeyebilecek. Ayrıca çiftçilerin önceki dönemlerden kalan elektrik borçları için de Ziraat Bankası aracılığıyla kolaylık sağlanıyor. Geçmiş döneme ait elektrik borçlarına beş yıla varan vade ile faizsiz geri ödeme sağlanıyor.”

6. Yüksek öğrenim yurtlarında kalan öğrencilerin beslenme yardımı günlük 25 liradan 60 liraya çıkarılıyor.

7. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren EYT konusu çözüme kavuşturuluyor ve bu konuda hazırlanan yasa tasarısı aralık ayında Meclis’e sunulacak.

Bunlar küçümsenecek kararlar ve önlemler değildir. İşçi, çiftçi, üretici, öğrenci, yetim, dul, dar gelirlilere, özet olarak hemen her kesime dokunuluyor. Destek veriliyor. Her seçimde olduğu gibi AKP yine vaatler zinciri yarattı, bol vaatlerle girişim başlattı. Ancak muhalefet partileri bu önlemleri ciddiyetle incelemelidirler.

6’lı masanın artık somut önerilerini ortaya koyma zamanı gelmiş bulunuyor.

Parlamenter sisteme geçiş için anayasa değişikliği, kamuda yolsuzluklar ve ihalelerde adaletsizliklerin ortadan kaldırılması için gereken önlemler, çığırından çıkmış olan enflasyon ve ekonominin düzeltilmesi için yapılacaklar...

Dar gelirli vatandaşı ilgilendiren tüm konular...

Bu durumda vatandaş artık 6’lı masanın somut önerilerini bekliyor.