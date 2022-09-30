MetroPOLL Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan'ın görev onayı yüzde 50'nin altını gördü!

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 15:21
<p>MetropoLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı eylül ayı araştırmasının sonuçlarını paylaştı.</p> <p>Erdoğan'a desteğin analiz edildiği anket, 28 ilde gerçekleştirildi.</p> <p>Araştırmaya 2 bin 119 kişi katıldı. Hata payı +/- 2,09 olarak açıklandı.</p>

MetropoLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı eylül ayı araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Erdoğan'a desteğin analiz edildiği anket, 28 ilde gerçekleştirildi.

Araştırmaya 2 bin 119 kişi katıldı. Hata payı +/- 2,09 olarak açıklandı.

<p>Ankette katılımcılara, "Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.</p>

Ankette katılımcılara, "Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

<p>Katılımcıların yüzde 46,6'sı "Evet onaylıyorum" yanıtını verirken yüzde 48,5'i "Hayır onaylamıyorum" dedi.</p> <p>Fikri ya da cevabı olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 4,9 oldu. </p>

Katılımcıların yüzde 46,6'sı "Evet onaylıyorum" yanıtını verirken yüzde 48,5'i "Hayır onaylamıyorum" dedi.

Fikri ya da cevabı olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 4,9 oldu. 

<p>Geçen aylarla kıyaslandığında Erdoğan'ın görevini onaylayanların oranında 5,2 puanlık artış olduğu görüldü.</p>

Geçen aylarla kıyaslandığında Erdoğan'ın görevini onaylayanların oranında 5,2 puanlık artış olduğu görüldü.

<p>Erdoğan'ın görevini onaylamadığını söyleyenlerin oranı ise 4,9 puan azaldı. </p>

Erdoğan'ın görevini onaylamadığını söyleyenlerin oranı ise 4,9 puan azaldı. 

ANKET seçim anketi Recep Tayyip Erdoğan

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