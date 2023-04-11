Muharrem Sarıkaya: Yeni dönemde çok partili grup geliyor

Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:35

Güncelleme: 11.04.2023 - 10:35

Seçimlere günler kala, siyasi partilerin 28. Dönem milletvekilleri belli oldu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, “Listeler, barajı yıktı…” başlığıyla kaleme aldığı yazıda, yeni dönemde ilk kez partilerin birbirleriyle ortaklaşarak grup kurmalarına tanıklık edilebileceğini kaydetti.

“Çok oy alan bir partinin oylarındaki her yüzde 1 artış, bölgelerine göre 5 ile 9 milletvekili arasında değişen sayıda katkı getiriyor; ortalaması 7 vekile denk düşüyor” diyen Sarıkaya, “Oranın her bir puanlık artışı da bu sayıyı matematiksel olarak yükseltiyor; yani %2 arttığında 14, %3 arttığında 21 milletvekili kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı bileşenleri de bu zeminde hareket etmiş diyen Sarıkaya, "Bu konularda uzman olan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, geçen seçimde alınan oylar üzerinden yaptığı simülasyonlarla seçime ayrı girmeleri durumunda barajı geçmelerinde bir sorun teşkil etmemekle birlikte, milletvekili sayısının ne denli azalacağını göstermiş. Diğer partilerin çalışmaları da aynı sonucu gösterince, zaten uzlaşma sağlayamayan çatı ittifakı arayışındaki partiler CHP’nin çatısı altında toplanmanın yararlı olacağı sonucuna varmış” ifadesine yer verdi.

Sarıkaya yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hatta yapılan bütün hesaplar DEVA ve SP’nin 15’er milletvekiline ulaşabileceğini, bunun Gelecek Partisi’nde de 10-12 milletvekiline denk geldiği görülmüş.

Seçim döneminde hiç artış olmasa dahi, bugünkü durumda en az 43 ek milletvekili getireceği, bunun 10’unun CHP’ye diğer 33’ünün de üç partiye yarayacağı görülmüş.

Kazanılacak sıra çeperin kenarındaki ve içindeki sıraların da eklenmesiyle bu rakamın 79 civarına çıkabileceği anlaşılmış.

Hesaplamalarına göre, eğer ki CHP’nin geçen seçim baz alınan %22’lik oy oranı birliktelik sonucu yaratılacak sinerji ile %33 seviyesine çıkarsa bu sayıya ulaşılabiliyor.

Bu da DEVA, SP ve Gelecek partilerine neredeyse TBMM’de 20 milletvekiline ulaşan partilerin hak kazandığı grup kurma sınırına getiriyor.

TBMM’de bir partinin grubu bulunması hem komisyonlardaki temsilde oy kullanma hakkına erişmesi, hem de partinin daha fazla yardım almasının önünü açıyor.

Cumhurbaşkanlığını kazanmaları halinde Millet İttifakı’nın kanunların çıkarmaktaki gücünü arttırırken, kayıp durumunda da TBMM’de daha baskın bir tutum sergilemelerine yol açıyor.

Nitekim böyle bir durumda ilk kez partilerin birbirleriyle ortaklaşarak grup kurmalarına da tanıklık edebiliriz.

Yani DEVA’nın DP, SP’nin ise Gelecek Partileri ile milletvekillerini bir partinin çatısı altında bütünleşik hale getirip grup kurdukları bir yapı da karşımıza çıkabilir.

Bunun da Millet İttifakı içinde konuşulduğu ve bugünden çalışmaların yapıldığı biliniyor…"