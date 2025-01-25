Muhittin Böcek, yeğenini genel sekreter yardımcısı yaptı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, genel sekreter yardımcılığına Konyaaltı Belediyesi'nden bu yana beraberinde olan yeğeni Cemil Böcek'i atadı.

Muhittin Böcek, yeğenini genel sekreter yardımcısı yaptı
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DHA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 13:17

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in dün imzaladığı karar ile bazı kademelerde yeni görevlendirmeler yapıldı.

Görevlendirmeler ile Durmuş Ali Arslan'ın sağlık sebepleri ile emekliye ayrılmasının ardından boşalan genel sekreter yardımcılığı görevine Başkan Böcek'in yeğeni Cemil Böcek atandı.

Muhittin Böcek'in görev yaptığı Konyaaltı Belediyesi'nden bu yana birlikte çalıştığı yeğeni Cemil Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nde de Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

8 DAİRE BAŞKANLIĞINDAN SORUMLU OLACAK

Cemil Böcek, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan sorumlu olacak.


Etiketler: #Muhittin Böcek #Antalya

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