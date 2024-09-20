İlker Kaleli'den Altın Portakal’da 'özgürlük' vurgusu: Muhittin Böcek ve Ferhan Özpetek ile bir araya geldi
Antalya Altın Portakal Film Festivali, 5-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. İlker Kaleli, Ferzan Özpetek’in jüri başkanlığına değinerek festivalin uluslararası önemini vurguladı.
61. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 5-12 Ekim 2024 tarihleri arasında “Hikayemiz Birlikte” sloganıyla sinemaseverlerle buluşacak. Türkiye'nin en köklü film festivallerinden biri olan Altın Portakal, bu yıl da sinemaya dair en iyi yapımları ödüllendirecek.
Festivalin jüri üyelerinden İlker Kaleli, Antalya'da düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Toplantıya jüri başkanı ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve diğer jüri üyeleri de katıldı.
İlker Kaleli, Altın Portakal Film Festivali’nin uluslararası alanda dikkatle takip edilen bir etkinlik olduğunu belirterek, "Altın Portakal, sinemanın hiçbir baskı veya siparişi kabul etmediğini hatırlatan önemli bir festival. Bu yüzden Ferzan Özpetek ve ekibine, sinemaya bakış açımızı değerli buldukları için teşekkür ediyorum" dedi.
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