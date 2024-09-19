Muhittin Böcek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde konuştu

Yayınlanma: 19.09.2024 - 12:31

Güncelleme: 19.09.2024 - 12:31

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin basın toplantısı bu sabah Antalya'da bir otelde yapıldı. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, jüri başkanı Ferzan Özpetek, jüri üyeleri Deniz Kobanbay, İlker Kaleli, Jale İncekol ve Pınar Göktaş, Festival Başkanı Deniz Yavuz gibi önemli isimler katıldı.

"GEÇEN YIL YAŞANANLARDAN ÜZGÜNÜM"

Toplantıda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye’nin en köklü festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin önemine değinerek, bu yılki temasının "Hikayemiz Birlikte" olduğunu açıkladı. Geçen yıl festivali gerçekleştiremedikleri için üzgün olduğunu belirten Başkan Böcek, "Geçen yıl yaşananlardan sadece bir belediye başkanı olarak değil, bir vatandaş, bir sinemasever olarak da üzgünüm. Festivalimizi gerçekleştirmek için çok çaba gösterdik ama yaşadığımız talihsizlikleri siz de biliyorsunuz" dedi.

"DERSİMİZİ ALDIK"

Bu yıl festivalin sinema emekçileriyle birlikte yapılacağını vurgulayan Başkan Böcek, “Geçtiğimiz yıldan dersimizi aldık. Festivalimizin dünya çapında bir festival olması çok önemli. Bu yolculukta bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Festival afişinin bu yıl halkın kendisine verilmiş bir başrolü temsil ettiğini de kaydetti.

FERZAN ÖZPETEK: "ANTALYA'YA BORCUM VAR"

Festivalin jüri başkanı Ferzan Özpetek, 1997 yılında ilk filmi "Hamam" ile festivale katıldığını ve o dönemde yaşadığı yalnızlık hissini paylaştı. O yıl kazandığı ödüllerin kariyerine büyük katkı sağladığını belirten Özpetek, “Bu jüri başkanlığı teklifi geldiğinde geçen seneki sorunlar aktarıldı ama ben bunu düşünmedim. Benim için yeni filmlerin, yönetmenlerin, sinemacıların çıkması en büyük isteğim” ifadelerini kullandı.

GEÇEN YILDA NELER OLDU?

Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2023 yılında iptal edildi. Festival, "Kanun Hükmü" belgeselinin yarışma seçkisinden çıkarılması üzerine yaşanan krizle gündeme geldi. Jüri, sansüre karşı çıkarak istifa ederken, festivalden çekilen yapımcı ve yönetmenler ortak bir açıklama yaparak durumu protesto etti. Festival yönetimi, belgeselin yeniden seçkiye alınmasının ardından iptal kararı aldı. Bu süreçte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer sponsorlardan da festivalden çekilme kararları geldi.

Bu yıl 61’incisi düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinema sektöründe yeni bir başlangıç yapmak için geri dönüyor.