Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret!

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in dün ziyaret ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün de Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu bir ziyarette bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 13:28
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret!
Abone Ol google-news

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ziyaretler sürüyor.

Silahlı saldırı sonucu geçtiğimiz Aralık ayında öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, dün Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu'na bugün ise, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu bir ziyarette bulundu.

"DİĞER BİR YOL ARKADAŞIM"

Kılıçdaroğlu ziyareti, Twitter hesabından yaptığı şu paylaşım ile duyurdu:

"Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanıbaşımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır. Merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı birlikte sonuca vardıracağız."


Muhsin Yazıcıoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret Fatih Furkan Yazıcıoğlu

İlgili Haberler

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Hesabını beraber soracağız

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Hesabını beraber soracağız
CHP'den milletvekili adayı olacağı iddia edilen Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'ndan açıklama

CHP'den milletvekili adayı olacağı iddia edilen Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'ndan açıklama
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu CHP'den milletvekili adayı mı olacak?

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu CHP'den milletvekili adayı mı olacak?

En Çok Okunan Haberler