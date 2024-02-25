Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Çakar' suç örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlilaya, 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-47 operasyonları kapsamında 'Çakar' suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 09:01
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Çakar' suç örgütü çökertildi!
Abone Ol google-news
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ’KAFES-47’ operasyonlarında aralarında elebaşlarının da bulunduğu suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
 
Yerlikaya paylaşımında, operasyonlar sonucu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, çok miktarda Türk lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konulduğunu belirtti.
 
Yerlikaya paylaşımının devamında, "Altınova ilçesinde faaliyet gösteren oto lastik, petrol istasyonu, işçi servisi işletmeciliği ve çiçek yetiştiriciliği yapan şahısların bir araya gelip, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak fahiş miktarlarda faiz karşılığında vatandaşlarımızı borçlandırarak ’tefecilik’ suçunu işledikleri, faiz borcuna batan esnaflara baskı kurarak borçlulara senet imzalattırdıkları, borç karşılıklarını ise bazen nakit bazen de iş yerlerine ait malları, araçları, şirketleri, gayrimenkulleri cebren ve hileyle ele geçirerek ’yağma suçunu’ işledikleri, borcunu aksatan şahıslara karşı silahla tehdit, ikametin kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, tehdit ve hakaret suçlarını işlemek suretiyle korku oluşturdukları, esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri ve esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri ve 1 milyar TL tutarında haksız kazanç elde edildiği tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler

Ali Yerlikaya duyurdu... 46 ilde operasyon, çok sayıda gözaltı!

Ali Yerlikaya duyurdu... 46 ilde operasyon, çok sayıda gözaltı!
Ali Yerlikaya duyurdu... 3 organize suç örgütü çökertildi!

Ali Yerlikaya duyurdu... 3 organize suç örgütü çökertildi!
Bakan Yerlikaya'dan açıklama... 5 ilde IŞİD operasyonu, çok sayıda gözaltı!

Bakan Yerlikaya'dan açıklama... 5 ilde IŞİD operasyonu, çok sayıda gözaltı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Bu fay stres biriktiriyor'

Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Bu fay stres biriktiriyor'
Çambaşı, gün boyu kayak yapmak isteyenleri gece de karın tadını çıkarmak isteyenleri konuk ediyor

Çambaşı, gün boyu kayak yapmak isteyenleri gece de karın tadını çıkarmak isteyenleri konuk ediyor
LeMan’dan 'Murat Kurum' kapağı

LeMan’dan 'Murat Kurum' kapağı
Oyuncu Necati Şaşmaz’ın fabrikasındaki talaş silosunda patlama ve yangın

Oyuncu Necati Şaşmaz’ın fabrikasındaki talaş silosunda patlama ve yangın
Yunan adalarına 'Kapıda Vize' uygulaması... Bilet satışları başladı!

Yunan adalarına 'Kapıda Vize' uygulaması... Bilet satışları başladı!
2-0’dan muhteşem geri dönüş: Kayserispor, 3 puanı uzatmalarda kaptı

2-0’dan muhteşem geri dönüş: Kayserispor, 3 puanı uzatmalarda kaptı
Muratpaşa'da 150 İYİ Parti üyesi törenle CHP'ye katıldı

Muratpaşa'da 150 İYİ Parti üyesi törenle CHP'ye katıldı
Fenerbahçe son dakika golüyle şampiyonluk yarışına tutundu! Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa

Fenerbahçe son dakika golüyle şampiyonluk yarışına tutundu! Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa