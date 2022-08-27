Müjde Ar: 'Gülşen'in içeri atılması topluma gözdağıdır, yazıklar olsun'

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 07:27

Oyuncu Müjde Ar, sanatçı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun tutuklanmasına katıldığı Halk TV yayınında tepki gösterdi.

Sözlerine "Yüreğim sıkıştı" diyerek başlayan Müjde Ar "Her şey çok can sıkıcı. Yazıklar olsun. Ülkeyi ne hale getirdiler. Ülkenin üzerine ölü toprağı döktüler. Öyle bir hale geldik ki yapılan hiçbir şeye şaşırmıyoruz artık" dedi.

Müjde Ar şöyle devam etti:

"Verilen mesaj şudur. Çağdaş sanata karşıyız. Sapkınlıkları, bir kereden bir şey olmaz diyerek görmemelerini bilmeyenler yok. Sanat muhafazakar olamaz. Sanat özgürdür, başkaldırıdır. Sezen Aksu da olduğu gibi Gülşen'i apar topar içeri atmak, Gülşen'i apar topar tıkmak tüm topluma gözdağıdır.

Mesaj şudur. Bizden olmayan herkes bir gün suçlu ilan edilecektir. Senin yaşama hakkın yok. Yaşam tarzını ben tayin ederim. Ağzını açmayacaksın. Sokağa çıkmıyorlar mı? Kimse yakın çevrelerinden bunlara bir şey söylemiyor mu? Sokakta kimsenin yüzü gülmüyor.

Yöneten taraftır, kendi gibi olmayanları iter. Suçluyuz o taraftan baktığında... Ülkenin onlarca yaşamsal sorunu var. Şu halimize bakın. Sabahtan akşama kadar dayak yiyoruz, hakaret görüyoruz. Sürtük... Bu arada benim 'Sürtük' diye bir filmim var. İzleyebilirler. Mesele seçimse hastalıklı bir durum var. Bir iktidar olmak uğruna bu kadar kalp kırmak, yok saymak. Bu nedir ya?'

"CUMHURBAŞKANLIĞI HUKUK BÜROSU'NA BİLDİRDİM, DÖNÜŞ ALAMADIM"

Müjde Ar konuşmasının ilerleyen bölümünde ise kendisinin uğradığı hakaretler karşısında Cumhurbaşkanlığı Hukuk Bürosu'na şikayette bulunduğu halde herhangi bir işlem yapılmadığını anlattı:

"Ben sosyal medyada bunların trolleri tarafından küfür kraliçesi ilan edildim. 8 trol hakkında dava açılması için defalarca adliyeye gittim, şikayette bulundu. Bunların içinde öyleleri var ki bunların toplum içinde dolaşmaları hayret verici... Mesela bir tanesi diyor ki... 'Dün gece Zincirlikuyu Mezarlığı'na gittim. Anneni mezardan çıkarttım.' İşte ona şunu yaptım bunu yaptım. Cinsel şeylerden bahsediyor. 'Senin annen bunu hak eden bir kadındı' diyor. Kız kardeşimi kaybettim , benzer şeyler... Bu trollerden bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın resmini kullanıyor. Yanına kendi adını yazıyor. Bana çıplak fotoğrafını gönderiyor. Ve ben Cumhurbaşkanlığı Hukuk Bürosu'na telefon açtım, bunu bildirdim. Hiçbir geriye dönüş alamadım."