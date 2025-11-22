Murat Bakan’dan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sert tepki: ‘Haddini Bil’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaşanan polemik sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakan, Yerlikaya’nın kendisine yönelik siyasi eleştirilerde güvenlik güçlerini arkasına aldığını savunarak sert ifadeler kullandı.

Murat Bakan, açıklamasında Yerlikaya’nın siyasi eleştirilere kendi adına yanıt vermek yerine “polisin ve jandarmanın arkasına saklandığını” iddia etti. Güvenlik güçlerinin kimsenin siyasi gölgesi olmadığını belirten Bakan, “Kahraman güvenlik güçlerimiz bu milletin şerefli evlatlarıdır” dedi.

Bakan’ın sözlerinde dikkat çeken ifadeler şöyle:

“HADDİNİ BİL ALİ YERLİKAYA!

Ali Yerlikaya, size yöneltilen siyasi eleştirilere kendi adınıza cevap vermek yerine polisimizin ve jandarmamızın arkasına saklanarak yanıt vermeyi seçtiniz.

Oysa polis de bizimdir, jandarma da bizimdir.

Kahraman güvenlik güçlerimiz kimsenin siyasi gölgesi değil, bu milletin şerefli evlatlarıdır.

Bugün ülkemiz, yalnız yerel suç yapılarının değil, uluslararası suç ağlarının faaliyet gösterdiği bir coğrafyaya dönüşmüştür. Organize suç örgütleri 15-16 yaşındaki çocukları hedef almaktadır. Ülkemizde madde kullanımı mahallelere, köylere kadar yayılmış, 12 yaşa kadar düşmüş durumdadır.

Avrupa’da genç madde kullanıcı oranı son beş yılda ortalama %7 düşmüştür.

Türkiye’de ise aynı dönemde bağımlılık temelli suç oranı %42 artmıştır.

Bu veriler;

Birleşmiş Milletler,

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA),

Interpol, Europol raporlarına dayanmaktadır.

Soruyorum: Bu kurumlar FETÖ’ye mi ait? METÖ’ye mi ait? Uluslararası gerçeklere rağmen “FETÖ edebiyatı” ile sorumluluktan kaçamazsınız.

Türkiye bugün, dünya ortalamasının çok altında geri dönüş oranıyla uluslararası göçün merkezi haline gelmiş; uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, kara para ve sanal bahis ağlarıyla entegre hale gelmiştir.

Emniyet Teşkilatı ağır yük altındayken, siz sosyal medyadan muhalif polisleri takip etmekle meşgulsünüz.

Tüm meslek grupları içinde intihar oranı en yüksek polis ve jandarmamızdır.

Personel yalnızdır, yorgundur, tükenmişlik içindedir.

Bugün mü hatırladınız polisi ve jandarmayı?

Geçmişte sizinle ilgili “mahrem imam” görüşmeleri, Şırnak dönemine ilişkin soruşturmalar kamuoyuna yansıdı.

Biz bunları asla siyasi malzeme yapmadık. Çünkü bizde delilsiz itham olmaz.

Devlet ciddiyeti bunu gerektirir.

Ama siz, bugün kurumların arkasına saklanarak devlet adabını ihlal ediyorsunuz.

Yüreğin yetiyorsa kendi sözünle konuş!

Gerçeklerin üzeri tweetlerle örtülemez.

Bir İçişleri Bakanı, sosyal medya polemiğiyle değil, icraatla konuşur.

Organize suçla mücadelede sonuç yok.

Göç yönetiminde politika yok.

Sınır güvenliği desen hak getire.

Uyuşturucu ve gençlik krizinde strateji yok.

Polisimizin hakkını korumada irade yok.

O makam milletin emanetidir!

Millete hizmet için değil makamınızı korumak için çalışıyorsunuz. Gereğini yapın o görevi derhal bırakın!”