Murat Bakan'dan Soylu'ya 'yeni paralel yapı' yanıtı: Seni ciddiye almak için çok geç
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'a, "FETÖ'nün ikinci paralel yapısını oluşturmaya çalışıyor" ithamında bulundu. Bunun üzerine Bakan Soylu'ya "Söylediklerine ve çaresizliğine gülüyorum" diye yanıt veren CHP'li vekil, "Unutma, ikimiz de milletvekili adayıyız. Biz Meclis’te hesaplaşacağız" dedi.
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, kendisi hakkında Emniyet'te yeni bir "paralel yapılanma" oluşturmaya çalıştığı iddiasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.
Bakan, Twitter üzerinden Süleyman Soylu'nun hesabını etkileyerek yaptığı paylaşımda, Soylu'ya "Seni ciddiye almak için çok geç. Söylediklerine ve çaresizliğine gülüyorum" diye seslendi.
Bakan, Soylu'nun ağır ithamlarına yanıt verdiği paylaşımına şu ifadelerle devam etti:
"Orada şimdilik Bakan olarak oturuyor olabilirsin. Unutma, ikimiz de milletvekili adayıyız.
Biz Meclis’te hesaplaşacağız.
Mobbinge uğrayıp intihar eden polislerin de ikinci şarkın da liyakatsiz atamaların da velhasıl kelam Bakanlığın süresince ezdiğin polisin hesabını vereceksin.
Sana söyleyecek çok şey var, hepsini yüzüne söyledim “Ya Rabbi şükür” dedin.
Daha fazlasını duymaya devam edeceksin. Senin kaderin de hak ettiğin de bu.
Polis kardeşlerim; sizler beni biliyor, tanıyorsunuz. Bugüne kadar ne savunduk, ne söylediysek arkasındayız. Size söz!"
SOYLU NE DEMİŞTİ?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı canlı yayın programında CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'la ilgili olarak, "Emniyet içerisinde paralel bir yapı kurmaya çalışan bir anlayışın kendisidir. FETÖ'nün ikinci paralel yapısını oluşturmaya çalışıyor. Bütün sistem elimizdedir. Bütün sistem de yargıya intikal ettirilecektir. Son çerçevesini çiziyoruz" demişti.
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