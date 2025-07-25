Murat Çalık'a eziyet bitmiyor: Yeniden kemik iliği örneği alındı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı kamuoyunda tahliyesi bekleniyor.

Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, bu sabah saatlerinde Çalık'a kemik iliği biyopsisi yapıldığını açıkladı.

19 Mart tarihindeki İBB soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, geçmişte iki defa kanser atlatmıştı.

Lösemi ve lenfoma geçiren Çalık, 23 Mart tarihinden bu yana cezaevinde 21 kilo verdi.

ATK'DAN HASTANENİN AKSİNDE DEĞERLENDİRME

Sağlık sorunları nedeni ile tahliye edilmesi yönünde çağrıların yapıldığı Çalık'ın hastane raporunda, yeniden kansere yakalanma eşiğinde olduğu tespit edildi ve tahliye edilmesi önerildi.

Ancak Adli Tıp Kurumu, hastanenin aksine bir değerlendirme yaptı.

ACILI KEMİK İLİĞİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Son olarak yeniden İzmir’de hastaneye yatırılan Çalık’tan, çok acılı ve ağrılı bir işlem olan kemik iliği örneğinin bir kez daha alınacağı 23 Temmuz tarihinde öğrenilmişti.

BU SABAH KEMİK İLİĞİ ALINDI

Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, ikinci kez kemik iliği biyopsisinin sabah saatlerinde yapıldığını açıkladı.