Murat Çalık'ın annesi ve eşine ziyaret izni çıktı

İki kez kanser atlatan ve kanseri yeniden nüksetme tehlikesiyle karşı karşıya olan İBB soruşturmasından tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık annesi ve eşine ziyaret, ablası Yeşim Koçhan'a da refakat izni çıktı.

ZİYARET BAŞLADI

Çalık'ın annesi ve eşi ile görüşmesi saat 16.45 civarında başladı.

ANNESİ FERYAT ETMİŞTİ

Çalık’ın annesi hafta sonu hastanede Gülseren Çalık, gözyaşları içinde, “Çok çaresizim. Oğlumun elimden kayıp gitmesini istemiyorum. Adalet Bakanı’ndan, savcılardan, hâkimlerden merhamet istiyorum” diye feryat etmişti.

ÖZGÜR ÖZEL, GÖRÜŞME HAKKINI DEVRETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tedavi gördüğü hastane önünde yaptığı açıklamada, hastane yönetiminin kendisine verdiği görüşme hakkını anne Gülseren Çalık'a devrettiğini söylemişti.

Enfeksiyon riski nedeniyle Çalık'ın avukatlarıyla da mümkün olduğu kadar az görüşeceğini söyleyen CHP lideri, cezaevinde sağlığı ile ilgili yapılan her şeyin artık hematoloji kliniğinde yapılacağını belirtmişti.