Murat Karayalçın'dan Muharrem İnce açıklaması: 'CHP üzerine düşeni yapmıştır'
Eski SHP Genel Başkanı ve eski bakanlardan Murat Karayalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP, Muharrem İnce konusunda üzerine düşeni yapmıştır” dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı' açıklamasına ilişkin, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır" demişti.
Kılıçdaroğlu ve İnce'nin açıklamalarının ardından eski bakan Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde İnce ile görüştüğünü açıkladı. Sağlar, İnce'nin "adaylıktan çekilmesinin mümkün olmadığını" aktarmıştı.
"CHP ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIŞTIR"
Son olarak Eski SHP Genel Başkanı ve eski bakanlardan Murat Karayalçın da tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.
"CHP, Muharrem İnce konusunda üzerine düşeni yapmıştır" diyen Karayalçın, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin durumundan, aynı zamanda mevcut yönetimden memnun olmayan ve yeni bir dönemin başlamasını isteyen herkesin; Sn. Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’na kayıtsız, koşulsuz destek vermesi gerekir."
CHP, Muharrem İnce konusunda üzerine düşeni yapmıştır.— Murat Karayalçın (@karayalcin_) April 7, 2023
Türkiye'nin durumundan, aynı zamanda mevcut yönetimden memnun olmayan ve yeni bir dönemin başlamasını isteyen herkesin; Sn. Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’na kayıtsız, koşulsuz destek vermesi gerekir.
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