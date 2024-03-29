Murat Kurum bunu nasıl açıklıyor? TOKİ'den bile ucuza almış!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 14:14

Güncelleme: 29.03.2024 - 15:04

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum’un malvarlığında görülen İstanbul Kağıthane’de eşinin adına 22 milyon liralık daire tartışma yaratmıştı. Kurum’un bu daire nedeniyle 14 milyonluk borcu görünüyordu. Söz konusu dairenin olduğu site Kurum’un yönetici olduğu dönemde TOKİ ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı desteklerle dikkat çekiyordu.

Kurum’un malvarlığında bir ayrıntı daha dikkat çekti. Kurum, açıklanan malvarlığında, Ankara’nın Altındağ ilçesinde 2020 yılının ağustos ayında, 180 bin lira karşılığında eşi Şengül Kurum adına ev aldığını beyan etmişti. Söz konusu tarihte, hem Türkiye’de hem de Ankara’da, ev fiyatları 180 bin liranın üzerindeydi.

TOKİ’NİN EVLERİ DAHA PAHALI

Cumhuriyet, durumu netleştirmek için, bir zamanlar Kurum’un yönettiği TOKİ’nin, 2020 yılında tamamladığı projelerde araştırma yapmak istedi. Ancak TOKİ’nin resmi sayfasında Ankara – Altındağ ilçesinde yapılan projelere yönelik erişim bulamadı. Buralardaki satışlar engellenmiş ya da kaldırılmıştı.

Ancak 2018 yılında ayni ilçedeki açık satış ilanına ulaştık. İlan metninde 2018 yılında satışa çıkarılan 3 oda bir salon konutun fiyatı 226 bin 552 lira 21 kuruş olarak belirlenmişti.

Haliyle ucuz konut satışıyla öne çıkan TOKİ’nin aynı ilçede 2018 yılında 226 bin liraya konut satması, TOKİ’nin bağlı olduğu bakanlığı yöneten Murat Kurum’un 2 yıl sonra yani 2020’de 180 bin liraya daire aldığını söylemesi tutarsızlık oluşturuyordu. Kısacası ya Murat Kurum, 2020 yılında, enflasyona rağmen TOKİ’nin 2 yıl önceki satışlarından bile daha ucuza daire almıştı ya da satın aldığı dairenin ederini düşük göstermişti.

İşte Murat Kurum’un açıklanan malvarlığı:

İşte TOKİ’nin 2 yıl önceki satış ilanı: