Murat Kurum sosyal medyanın diline düştü: Ayaklarına baret geçirip kafasına çizme taktı
AKP'nin İBB adayı Murat Kurum, yaptığı gaflarla sosyal medyanın diline düşmeye devam ediyor. Bir işçi, ayaklarına baret kafasına da çizme geçirerek Kurum'un taklidini yaptı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, bir mitinginde "Bizi arayanlar ayağımıza baretlerimizi çant.. başımıza. Baretlerimizi giymişiz. Ayağımızı yine çizmelerimizi takmışız" diye gaf yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Baret kafaya takılır bir kere" diyerek Kurum'u tiye aldı.
Sosyal medyada alay konusu haline gelen Kurum'u, bir Tiktok kullanıcısı da tiye aldı. İşçi kıyafetlerini giyen kişi ayağına baret, kafasına da çizme geçirerek Kurum gibi 8 kilometreyi 8 adımda saydı.
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