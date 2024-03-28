Murat Kurum sosyal medyanın diline düştü: Ayaklarına baret geçirip kafasına çizme taktı

AKP'nin İBB adayı Murat Kurum, yaptığı gaflarla sosyal medyanın diline düşmeye devam ediyor. Bir işçi, ayaklarına baret kafasına da çizme geçirerek Kurum'un taklidini yaptı.

Yayınlanma: 28.03.2024 - 16:33
Abone Ol google-news

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, bir mitinginde "Bizi arayanlar ayağımıza baretlerimizi çant.. başımıza. Baretlerimizi giymişiz. Ayağımızı yine çizmelerimizi takmışız" diye gaf yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Baret kafaya takılır bir kere" diyerek Kurum'u tiye aldı. 

Sosyal medyada alay konusu haline gelen Kurum'u, bir Tiktok kullanıcısı da tiye aldı. İşçi kıyafetlerini giyen kişi ayağına baret, kafasına da çizme geçirerek Kurum gibi 8 kilometreyi 8 adımda saydı. 

 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu’ndan Yerlikaya’ya sert tepki: ‘Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu?’

İmamoğlu’ndan Yerlikaya’ya sert tepki: ‘Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu?’
Günlük burç yorumları: 29 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu
‘Seçim sahuruna’ Diyanet desteği

‘Seçim sahuruna’ Diyanet desteği
Performansıyla göz doldurmuştu: Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e telefon!

Performansıyla göz doldurmuştu: Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e telefon!
AKP'li Bursa Büyükşehir Başkanı Aktaş malvarlığını açıkladı: Oğlunun 26 milyonluk şirketine ortak!

AKP'li Bursa Büyükşehir Başkanı Aktaş malvarlığını açıkladı: Oğlunun 26 milyonluk şirketine ortak!
Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşma boyunca ağladı

Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşma boyunca ağladı
ABB adayı Turgut Altınok hakkında 'sahte diploma' iddiası: 'Baroda kaydı yok'

ABB adayı Turgut Altınok hakkında 'sahte diploma' iddiası: 'Baroda kaydı yok'
Carlos Vinicius’tan Kasımpaşa maçı itirafı: ‘Galatasaray’ı şampiyon yapan gol…’

Carlos Vinicius’tan Kasımpaşa maçı itirafı: ‘Galatasaray’ı şampiyon yapan gol…’