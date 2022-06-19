Murat Kurum ekonomik krizin muhalefetin uydurması olduğunu savundu

19 Haziran 2022 Pazar, 08:21

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 106. Genel İdare Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Kurum, Covid-19 salgınının geride bırakıldığı ve Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaşla birlikte enerji, gıda ve ham madde fiyatlarının katlanarak arttığını belirterek tüm dünyada enflasyonun yükseldiğini söyledi.

"SORUNLARLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Enflasyonun, ABD ve Almanya'da son 40 yılın, Fransa'da son 36 yılın, İngiltere'de son 30 yılın, Euro Bölgesi'nde son 25 yılın zirvesine ulaştığını söyleyen Kurum, "Türkiye olarak biz de hem bu sorunlarla mücadele ediyor hem de oluşacak yeni dünyanın merkez ülkesi, kalbi olmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüze çıkan tüm engelleri teker teker bertaraf ederek yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Kurum, "Hedefimiz Türkiye’nin kazanımlarını toplumun tüm kesimlerine, alt gelirliden üst gelirliye kadar tüm kesimlere ulaştırmaktır. İnşallah önümüzdeki dönemde ekonomimizi de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüterek hep birlikte çok daha iyi yerlere getireceğiz." diye konuştu.

"MUHALEFET SAHTE KRİZLERLE YATIRIMCIMIZA GÜVENSİZLİK AŞILIYOR"

Ülkenin gelişmesi kalkınması için çok sayıda proje geliştirdiklerini söyleyen Kurum şöyle konuştu:

"Biz ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için, çocuklarımızın geleceği için vizyon projeler hazırlarken birileri de her zaman olduğu gibi millete köstek olmaya devam ediyor. Hiçbir zaman milletin değerlerini anlayamamış, Türkiye’nin hedeflerini benimseyememiş olan muhalefet; yalanlarla, iftiralarla, yalan yanlış söylemlerle, sahte krizlerle maalesef üreticimize, yatırımcımıza güvensizlik aşılamaya devam ediyor. Siyaset namına yapılan bu davranış, Türkiye’nin büyük bir mücadele verdiği şu günlerde sergilenen böylesi pervasız tutumlar, aslında inanın en çok Türkiye düşmanlarını mutlu ediyor. Biz onlara diyoruz ki 'Rüzgar olsanız ancak toz kaldırırsınız ama sizin rüzgarınız, Türkiye dağından toz bile kaldıramaz'. Ne yaparsanız yapın, bağımsızlığımızı güçlendirmemize, Türkiye’nin üreten ve ihraç eden bir küresel güç olmasına mani olamayacaksınız.

Tabii bu muhalefet bozacı. Bir de bugünlerde bozacının şahidi şıracılar var, bunların şahitliğine soyunan eski Türkiye’den hatırlayacağımız şıracılar var. Sermayesini milletten devşirip başka odakların mikrofonlarını tutanlar, devletin ve milletin değil, muhalefetin ve küresel odakların dilinden konuşanlar var. Siz onları çok iyi biliyorsunuz, milletimiz de çok iyi biliyor. CHP’nin peşine takılmaktan başka bir şey bilmeyenler, Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin korunmasından neden rahatsızlar? Biz anlayabilmiş değiliz. Biz milletimizin çıkarlarını gözetirken bunlar neden rahatsız oldular? Onu da anlayabilmiş değiliz. Ayaklarının biri okyanus ötesinde, ufukları Ankara’nın gerisinde, hedefleri de milattan önceden kalma olanlar ve bu anlayıştaki maalesef üreticiler, ne yaparlarsa yapsınlar, çocuklarımızın geleceğini kimsenin insafına bırakmayacağız"