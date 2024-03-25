Murat Kurum için oy istemişti... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 'seçim güvenliği' açıklaması

Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:25

Güncelleme: 25.03.2024 - 10:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yerel seçime 6 gün kala 'seçim güvenliği' toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, seçimin güvenli bir şekilde tamamlanması için Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Seçim Harekat Merkezi kurulduğunu söyledi.

İllerde merkezler oluşturulduğunu anlatan Bakan Yerlikaya, her türlü tedbirin alındığını ifade etti.

594 BİN PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, 31 Mart seçimleri için 594 bin emniyet personelinin görevlendirildiğini anlattı.

Bakan Yerlikaya, “31 Mart seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

YERLİKAYA, MURAT KURUM İÇİN OY İSTEMİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala seçim güvenliği konusunda tartışmalar sürerken ülkenin güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın AKP'nin seçim çalışmalarında kampanya yürütmesi tepki çekmişti.

1 Mart 2024 tarihinde Eyüpsultan Belediyesi tarafından Nişanca Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ‘Manzaram Eyüpsultan Seyir Terası’ açılışı töreninde konuşan Yerlikaya, "31 Mart akşamı inşallah ilçede ilk sayımda Deniz Köken Başkanımız hemen akabinde büyükşehir eminliğine Murat Kurum Başkanımızı iftiharla seçiyor muyuz? Artık seçime 30 gün kaldı. 91 eser çok önemli. Ben buna yüzde 10 diyorum" demişti.

'MURAT KURUM'U BAŞKAN YAPMAYA HAZIR MIYIZ?'

Son olarak Yerlikaya, AKP'nin Ümraniye Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve diğer yetkililerle bir araya gelmişti.

Alemdağ Caddesi'nde esnaf ziyareti sırasında yurttaşlara seslenen Yerlikaya, AKP' nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için oy isteğini yinelemişti.

Yerlikaya, "Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı İstanbul'da tekrar gerçek belediyecilik doğacak, biz buna inanıyoruz" diyerek, "İstanbul Büyükşehir'de Murat Kurum başkanımızın İstanbul'un tüm hemşehrilerini kucaklayacağına, kuşatacağına, hiçbir ayrımcılık yapmayacağına yürekten inanıyoruz çünkü liderimizden öğrendiğimiz gerçek belediyecilik ve gerçek hadimlik bu. Sandıklardan Büyükşehir için Murat Kurum başkanı gerçek belediyeciliğin başkanı yapmaya var mıyız?" açıklamasında bulunmuştu.