Bakan Yerlikaya duyurdu... 6 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonları: 19 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde yapılan ‘KALKAN-16’ operasyonlarında 19 organizatör ve 173 kaçak göçmen yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 08:27
Bakan Yerlikaya duyurdu... 6 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonları: 19 organizatör yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde yapılan ‘Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere’ yönelik düzenlenen ‘KALKAN-16’ operasyonlarında 19 organizatör ve 173 kaçak göçmen yakalandı.

Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım şu şekilde: 

“Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek!

Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde;

MUĞLA:

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonlarda;

15 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

7’si tutuklandı.

2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

BURSA:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda;

4 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

Operasyonlar sonucu:

Çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.”


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