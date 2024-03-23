Bakan Yerlikaya duyurdu... Feyyaz Küçükkaraca'nın yönettiği çeteye operasyon: 44 şüpheli yakalandı!

Ankara’da elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca’nın yaptığı suç örgütüne 'Mahzen-18' operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

DHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 14:28
Bakan Yerlikaya duyurdu... Feyyaz Küçükkaraca'nın yönettiği çeteye operasyon: 44 şüpheli yakalandı!
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ankara’da elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca’nın yaptığı örgütsel yapılanma kapsamında 'Tefecilik' suçunu işleyen gruba yönelik 'Mahzen-18' operasyonları düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya, operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu örgüt üyesi 44 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:


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