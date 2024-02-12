Murat Kurum, İmamoğlu'nun vaatlerinin yüzde kaçını gerçekleştirdiğini açıkladı
AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerinin yüzde kaçını gerçekleştirdiğini açıkladı.
AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerinin yüzde 87’sini gerçekleştirdiğini söyledi. Kurum’un bu sözlerinin ardından eline verilen not sonrası düzeltmede bulundu.
“YÜZDE 87'SİNİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ”
Murat Kurum ilk konuşmasında, “Verilen sözlerin ancak yüzde 87’sini gerçekleştirdiniz. Ama 31 Mart akşamı yüzde yüz o Saraçhane’den ayrılacaksınız” dedi.
DÜZELTME YAPTI
Kurum bu sözleri sarf ettikten sonra eline verilen notu okudu ve sözlerini düzeltti. Kurum, hata yaptığını belirterek güldü ve konuyu değiştirdi.
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