Tanju Özcan'dan Murat Kurum'a: 'Sen boşver İstanbul’u, gel benim rakibim ol'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan “Geçti Bor’un pazarı sür eşeği Niğde’ye” sözünü “Geçti Bolu’nun pazarı” diye söyleyen AKP’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum’a “Sen en iyisi mi boşver İstanbul’u gel Bolu’da benim rakibim ol” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 15:21
Tanju Özcan'dan Murat Kurum'a: 'Sen boşver İstanbul’u, gel benim rakibim ol'
Abone Ol google-news

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Adayı Murat Kurum’un “Geçti Bor’un pazarı sür eşeği Niğde’ye” sözünü “Geçti Bolu’nun pazarı” diye söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Murat Kurum’a yanıt geldi. 

Kurum’un videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Özcan şu ifadeleri kullandı:

“Geçti Bolu’nun pazarı derken. Üzülme Sayın Murat Kurum, biz her Pazartesi düzenli bir şekilde yapıyoruz. 

Hiçbir şey için hala geç değil, sen en iyisi mi boşver İstanbul’u gel Bolu’da benim rakibim ol”


Tanju Özcan haberleri Murat Kurum haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

Murat Kurum'a destek olan Selim Temurci'ye Özcan'dan tepki: 'İlk seçimde CHP'yi sattınız'

Murat Kurum'a destek olan Selim Temurci'ye Özcan'dan tepki: 'İlk seçimde CHP'yi sattınız'
Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışı sürüyor: Cumhurbaşkanlığı seçimini doğru tahmin eden 3 anket şirketi İstanbul için ne diyor?

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışı sürüyor: Cumhurbaşkanlığı seçimini doğru tahmin eden 3 anket şirketi İstanbul için ne diyor?
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Murat Kurum' göndermesi: 'Aklı fikri İstanbul'da, açıkladığı adaya da yazık ediyor'

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Murat Kurum' göndermesi: 'Aklı fikri İstanbul'da, açıkladığı adaya da yazık ediyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak

Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak
Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı

Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı
Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü
İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’

İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’
Bankalar kredilerini geri çağırdı! İflasın eşiğinde demir çelik devi üretimi durdurdu

Bankalar kredilerini geri çağırdı! İflasın eşiğinde demir çelik devi üretimi durdurdu
Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’

Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’
Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!

Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!
Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’

Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’
Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü

Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü
‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!

‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!
Bankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk!

Bankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk!
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte