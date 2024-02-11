Tanju Özcan'dan Murat Kurum'a: 'Sen boşver İstanbul’u, gel benim rakibim ol'
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan “Geçti Bor’un pazarı sür eşeği Niğde’ye” sözünü “Geçti Bolu’nun pazarı” diye söyleyen AKP’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum’a “Sen en iyisi mi boşver İstanbul’u gel Bolu’da benim rakibim ol” dedi.
AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Adayı Murat Kurum’un “Geçti Bor’un pazarı sür eşeği Niğde’ye” sözünü “Geçti Bolu’nun pazarı” diye söylemesi sosyal medyada gündem oldu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Murat Kurum’a yanıt geldi.
Kurum’un videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Özcan şu ifadeleri kullandı:
“Geçti Bolu’nun pazarı derken. Üzülme Sayın Murat Kurum, biz her Pazartesi düzenli bir şekilde yapıyoruz.
Hiçbir şey için hala geç değil, sen en iyisi mi boşver İstanbul’u gel Bolu’da benim rakibim ol”
Geçti Bolu’nun pazarı derken??— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) February 11, 2024
Üzülme Sayın @murat_kurum biz her Pazartesi düzenli bir şekilde yapıyoruz.
Hiçbir şey için hala geç değil, sen en iyisi mi boşver İstanbul’u gel Bolu’da benim rakibim ol?? pic.twitter.com/neFfvk03tw
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