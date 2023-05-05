Murat Kurum'dan 'Bakanlık gücünü seçim kampanyanızda kullanıyor musunuz' sorusuna pişkin yanıt: 'Kullanacağım tabii ki'

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in, "Bir izleyicimiz sormuş, bakanlık gücünü seçimde kullanıyor musunuz" sorusuna, "Bakanlık gücü yetkilerse eğer, yetkilerimi kullanıyorum. Kullanacağım tabii ki" yanıtını verdi. Kurum'un yanıtı sosyal medyada tartışma yarattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 09:41
Murat Kurum'dan 'Bakanlık gücünü seçim kampanyanızda kullanıyor musunuz' sorusuna pişkin yanıt: 'Kullanacağım tabii ki'
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cüneyt Özdemir'in Youtube programına konuk oldu, gündemi değerlendirdi. Özdemir'in Twitter'dan da paylaştığı kayda göre bakan Kurum "Bir izleyicimiz sormuş, bakanlık gücünü seçimde kullanıyor musunuz" sorusuna şu yanıtı verdi: 

"Bakanlık gücü yetkilerse eğer, yetkilerimi kullanıyorum. Kullanacağım tabii ki." 

'AKŞAMINA İMZALIYORUZ'

Kurum şöyle devam etti: 

"Niye kullanıyorum? Vatandaşımızın bir sorunu varsa, o sorunun çözümüne ilişkin... ('Seçim kampanyanızda kullanıyorsunuz diye bir eleştiri var' sorusu üzerine) Şöyle yapıyoruz, ne yapıyoruz biliyor musun? Mesela sabah Ataşehir'e gidiyoruz, vatandaşım diyor ki 'Bizim burayı Sayın Bakanım rezerv alan ilan edin; biz şu, şu muafiyetlerden yararlanalım.' Akşama imzalıyoruz.

2B'yle ilgili bir sorunu var. Hızlı bir şekilde bize iletiyorsa eğer, sistem kurduk. Temel atıyoruz... Fındıklı mahallesinde muhtarımız park istedi. Gittik hemen parkını yaptık. Orada bir eksik var, kentsel dönüşümle ilgili bir talep var. Hepsini, bakanlığımızın tüm yetkisini, gücünü kullanıyoruz, kullanacağız tabii. Bu bakanlığın görevi o. Onun dışında maddi olarak bakanlığın tek bir kuruşunu kullanmıyoruz kendi şahsımıza ilişkin. Bir tane minibüsümüz var. Ekibimiz de arkada 2 minibüse biniyor. 3 minibüsle geziyoruz."


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