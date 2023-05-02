Bakan Karaismailoğlu: Memleketin en kıymetli kurumlarında Trabzonlu genel müdürler, mühendisler harıl harıl çalışıyor

Yayınlanma: 02.05.2023 - 17:23

Güncelleme: 02.05.2023 - 18:15

Trabzon'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP Maçka İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerine değindi.

Türkiye'de 2002 yılında bir "zihniyet devrimi" olduğunu öne süren Karaismailoğlu, "Anadolu çocuklarına İstanbul'un, Ankara'nın kapılarını Sayın Cumhurbaşkanımız açmıştır. Yani biz buradan giderken 'Ulaştırma Bakanı olacağız' diye hayal bile edemezdik, aklımıza bile gelmezdi ama fırsat verilince bizim evlatlarımıza neler yapılabiliyor, görüyorsunuz" dedi.

Karaismailoğlu, konuşmasının devamında da kamu kurumlarının yönetici kademelerindeki 'Trabzonlu' kadrolaşmasını örnek verip "Memleketin en kıymetli kurumlarında Trabzonlu genel müdürler, mühendisler harıl harıl çalışıyorlar" dedi.

MUHALEFETE 'DÜŞMAN' SÖYLEMİ

Seçime kısa bir süre kaldığını anımsatan Karaismailoğlu şunları söyledi:

"İki grup var. Yani 21 yıldır vatanı ve milleti için çalışan liderimiz ve onun kadrosu. Öbür tarafta da Türkiye düşmanları birleşmişler. Yani böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Terörle iltisaklı kişilerin bu ülkede bakan olabileceği dahi konuşulmaya başladı. Ne günlere kaldık yani. Bu vatan kolay mı kazanıldı? Biz çok bedeller ödedik, bundan sonra da bedel ödemeyiz. O yüzden inşallah birlik olacağız, beraber olacağız. Vatanımızın, milletimizin, çocuklarımızın geleceği için oy kullanacağız. Hedefimiz lider Türkiye."