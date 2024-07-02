Murat Kurum'dan ilk açıklama: 'Koşmaya devam edeceğiz'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Murat Kurum, "Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır" dedi.
Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İBB adayı olan eski bakan Murat Kurum, Mehmet Özhaseki'nin yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atandı.
ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır. Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabbim üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin."
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.— Murat KURUM (@murat_kurum) July 1, 2024
Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.
Çabamız, gayretimiz,…
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