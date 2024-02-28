Murat Kurum'dan yeni gaf: 'Ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz'

AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Arnavutköy'de yaklaşan yerel seçimlere ilişkin konuşurken, "Bu seçimde ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 19:54
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Arnavutköy Meydanı'ndaki mitingde yurttaşlarla bir araya geldi.

Kurum,"1 Nisan gelecek, dertler bitecek. 1 Nisan gelecek, yüzler gülecek. 1 Nisan gelecek, İstanbul yeniden dirilecek" ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM’DAN GAF

Alanda konuşurken bir gafa imza attan Kurum “Bu seçimde ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz” dedi.

Kurum şöyle konuştu:

"Bu seçimde ya kentsel dönüşümü ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz. Bu seçimde ya asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atanları seçeceğiz ya da 5 yılda 5 bin konut bile dönüştüremeyenleri seçeceğiz. Bu seçimde ya bizim gibi İstanbul'a her alanda 350 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz ya da milletin kaynaklarını çarçur edenleri seçeceğiz. Bu seçimde ya o yeni metrolarla trafik çilesini bitirecek kadroları seçeceğiz ya da trafik çilesini 5 yılda 2 kat artıranları seçeceğiz."

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Kurum ayrıca, "Milletimiz İstanbul'u israfa, felakete, borca sürükleyenlere fırsat vermeyecektir. Sizleri CHP'nin insafına, belediyecilik anlayışına asla terk etmeyeceğiz. Bu 30 gün çok çalışacağız, herkese gideceğiz, herkesi kucaklayacağız. 31 Mart akşamı öyle bir çalışalım ki Aybüke öğretmenin, Eren Bülbül'ün, şehitlerimizin, gazilerimizin annesi sevinsin. O kirli pazarlık yapanlara, masa arkası ittifak yapanlara, masa arkasında her türlü siyasi senaryo üzerinden tezgah kuranlara hep birlikte cevap verelim" ifadelerini kullandı.


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