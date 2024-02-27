AKP’nin İsrailli şirketle ortaklığı deşifre olmuştu... Murat Kurum’a yeni şirket: Bunlar nereli?

AKP’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum başta olmak üzere Cumhur İttifakı’nın belediye başkanı adaylarının dijital reklam çalışmalarını İsrail merkezli bir şirket aracılığıyla yaptığı ortaya çıkınca o reklamlar apar topar kaldırıldı. Yerine başka bir şirketle anlaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:38
AKP’nin İsrailli şirketle ortaklığı deşifre olmuştu... Murat Kurum’a yeni şirket: Bunlar nereli?
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AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok başta olmak üzere birçok AKP’li adayın dijital medya çalışmalarını İsrail merkezli bir şirket aracılığıyla yaptığı dün ortaya çıktı. 

Dün Cumhuriyet.com.tr'de ayrıntılarıyla ortaya koyduğumuz "ortaklığa" göre, Google’ın reklam veren şirketlerin bilgilerinin yer aldığı sayfasında, İsrail merkezli Total Media Dijital Reklam Teknolojileri Ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin İstanbul, Ankara, Antalya büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere birçok AKP’li isimle çalıştığı görüldü. 

Söz konusu olayın ortaya çıkmasının ardından ise dün akşam itibariyla bu reklamlar apar topar bir şekilde Google’ın ilgili sayfasından kaldırıldı. Bu reklamların Total Media isimli şirketten kaldırılmasının hemen ardından ise dijital reklam çalışmaları İstanbul merkezli ‘Bin945 Creative Works Medya Hizmetleri A.Ş.’ isimli bir şirkete devredildi. 

Söz konusu şirket Murat Kurum’un “İstanbul’un Kaybolan Yılları” başlıklı reklam kampanyasını yürütmesiyle de biliniyor. Ayrıca söz konusu şirket 1 Ocak’ta Milli İrade Platformu’nun Galata Köprüsü’nde yaptığı Filistin’e destek yürüyüşünün reklam çalışmalarını da yürütmüştü.


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