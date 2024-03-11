Murat Kurum'un katıldığı programda 'Gazze' sorusuna sansür: 'Mikrofonu alabilir miyiz?'
AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'un katıldığı canlı yayında Gazze sorusunu sormak isteyen gencin mikrofon elinden alındı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Habertürk'te yayınlanan "Nedir Ne Değildir? programına konuk oldu.
Kurum, programda siyasi sorular hariç birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Kurum'un seçim şarkısını yazan Orhan Gencebay da programın konukları arasındaydı.
"MİKROFONU ALABİLİR MİYİZ?"
Bir gencin Kurum'a Gazze ile ilgili soru yöneltmesinin ardından stüdyodan bir sesin "Bu olmaz. Mikrofonu alabilir miyiz?" dediği duyuldu.
Bunun üzerine genç sorusunu soramayarak mikrofonu devretti. Programın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oy farkı açıldı!
- Eski futbolcu Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi
- İşte son İstanbul anketinin sonuçları...
- 'Kızım az kendine gel ya'
- AKP Gaziantep İl Başkanı 'affını' istedi
- Zorlu'dan açıklama geldi
- Kar yağışı etkili olacak!
- Fenerbahçe zirve yarışına ikinci yarıda tutundu
- Sırrını çözmek için araştırma tarlası oluşturdu!
- Erdoğan'ı adaylığı anayasal hakkıdır...