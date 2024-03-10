AKP koordinasyon merkezinin önünde protesto: ‘Murat Kurum sözünü tut’

Yayınlanma: 10.03.2024 - 15:04

Güncelleme: 10.03.2024 - 15:06

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’a yönelik protestolar devam ediyor.

Haldız İnşaat mağduru Fikirtepeliler, AKP koordinasyon merkezinin önünde tepkilerini gösterdiler.

Söz konusu anlar sosyal medya hesabından paylaşan gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, şunları aktardı:

“Murat Kurum’un kentsel dönüşüme örnek gösterdiği Fikirtepe’de, Haldız İnşaat mağduru Fikirtepeliler bugün yine eylem yapıyor. 13 yıldır evlerini bir umut bekleyen Fikirtepeliler, AKP’nin Fikirtepe’deki koordinasyon merkezi önünde toplandı. “Bir insan 13 yıl mağdur edilmez” sloganıyla yaşadıkları mağduriyeti hatırlatırken, “Murat Kurum sözünü tut” sloganıyla Kurum’un geçmişte defalarca verdiği evlerinizi teslim edeceğiz vaadine gönderme yapıldı.

Haldız İnşaat mağdurları Fikirtepe’den sonra Kadıköy’e giderek eylemlerini sürdürecek.”