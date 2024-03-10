AKP koordinasyon merkezinin önünde protesto: ‘Murat Kurum sözünü tut’

Haldız İnşaat mağduru Fikirtepeliler, AKP koordinasyon merkezinin önünde Murat Kurum’u protesto etti. Mağdurların protestolarını sürdüreceğini de belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 15:04
Abone Ol google-news

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’a yönelik protestolar devam ediyor. 

Haldız İnşaat mağduru Fikirtepeliler, AKP koordinasyon merkezinin önünde tepkilerini gösterdiler.

Söz konusu anlar sosyal medya hesabından paylaşan gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, şunları aktardı:

“Murat Kurum’un kentsel dönüşüme örnek gösterdiği Fikirtepe’de, Haldız İnşaat mağduru Fikirtepeliler bugün yine eylem yapıyor. 13 yıldır evlerini bir umut bekleyen Fikirtepeliler, AKP’nin Fikirtepe’deki koordinasyon merkezi önünde toplandı. “Bir insan 13 yıl mağdur edilmez” sloganıyla yaşadıkları mağduriyeti hatırlatırken, “Murat Kurum sözünü tut” sloganıyla Kurum’un geçmişte defalarca verdiği evlerinizi teslim edeceğiz vaadine gönderme yapıldı.

Haldız İnşaat mağdurları Fikirtepe’den sonra Kadıköy’e giderek eylemlerini sürdürecek.”


kentsel dönüşüm haberleri Murat Kurum haberleri Protesto haberleri Fikirtepe haberleri AKP haberleri

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'Kent Lokantaları' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'Kent Lokantaları' yanıtı
KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç: İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında son durum...

KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç: İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında son durum...
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Ben olsam emin olun istifa ederim

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Ben olsam emin olun istifa ederim
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'nin seçim 'çalışması': İşçileri karşısına dizdi, kahvaltı ederken oy istedi

AKP'nin seçim 'çalışması': İşçileri karşısına dizdi, kahvaltı ederken oy istedi
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Bartın'da feci kaza... İşçi servisleri çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Bartın'da feci kaza... İşçi servisleri çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Burcu Köksal’dan flaş 'DEM Parti' açıklaması

Burcu Köksal’dan flaş 'DEM Parti' açıklaması
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu
Mansur Yavaş, Keçiören'de konuştu: Saygı duymak zorundasınız

Mansur Yavaş, Keçiören'de konuştu: Saygı duymak zorundasınız
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu