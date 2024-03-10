AKP koordinasyon merkezinin önünde protesto: ‘Murat Kurum sözünü tut’
Haldız İnşaat mağduru Fikirtepeliler, AKP koordinasyon merkezinin önünde Murat Kurum’u protesto etti. Mağdurların protestolarını sürdüreceğini de belirtildi.
AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’a yönelik protestolar devam ediyor.
Haldız İnşaat mağduru Fikirtepeliler, AKP koordinasyon merkezinin önünde tepkilerini gösterdiler.
Söz konusu anlar sosyal medya hesabından paylaşan gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, şunları aktardı:
“Murat Kurum’un kentsel dönüşüme örnek gösterdiği Fikirtepe’de, Haldız İnşaat mağduru Fikirtepeliler bugün yine eylem yapıyor. 13 yıldır evlerini bir umut bekleyen Fikirtepeliler, AKP’nin Fikirtepe’deki koordinasyon merkezi önünde toplandı. “Bir insan 13 yıl mağdur edilmez” sloganıyla yaşadıkları mağduriyeti hatırlatırken, “Murat Kurum sözünü tut” sloganıyla Kurum’un geçmişte defalarca verdiği evlerinizi teslim edeceğiz vaadine gönderme yapıldı.
Haldız İnşaat mağdurları Fikirtepe’den sonra Kadıköy’e giderek eylemlerini sürdürecek.”
Murat Kurum’un kentsel dönüşüme örnek gösterdiği Fikirtepe’de, Haldız İnşaat mağduru Fikirtepeliler bugün yine eylem yapıyor. 13 yıldır evlerini bir umut bekleyen Fikirtepeliler, AKP’nin Fikirtepe’deki koordinasyon merkezi önünde toplandı. “Bir insan 13 yıl mağdur edilmez”… https://t.co/RCbLQ9RNSv pic.twitter.com/5aFLqylf7K— Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) March 10, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan anons etti, seçmen yuhaladı!
- KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç
- Eski futbolcu Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi
- AKP'li Elitaş: “Ölüm bizi ayırıncaya kadar…”
- 'Sen önemlisin ama senin sağlığın daha önemli...'
- Sinan Oğan'dan 'sürpriz'
- 'Tehditten lütfene geldi, seni gidi seni...'
- İşte son İstanbul anketinin sonuçları...
- Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
- Varank ve Özhaseki'ye protesto