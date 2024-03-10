İmamoğlu, Murat Kurum'a 'Bu sözlerimi dinle' diyerek seslendi: Milletin fakirliği senin alay konun değil, özür dileyeceksin

Yayınlanma: 10.03.2024 - 16:02

Güncelleme: 10.03.2024 - 16:02

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)adayı Murat Kurum'un Kent Lokantaları hakkında "Şu anda kent lokantasını bir proje olarak bu İstanbul'a sunmak çok büyük bir projeymiş gibi de bahsetmek, bizi hayretlere düşürüyor" ifadelerini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Proje Lansmanı'nda yaptığı konuşmada Kurum'a karşılık verdi. İmamoğlu, "Bunların yüzü kızarmıyor. Oy almak için her yol mübah. Şaşırmışlar" dedi.

"O KADAR AĞRIMA GİTTİ Kİ UYUYAMADIM"

İmamoğlu, Kurum'a 'Bu sözlerimi dinle' diyerek seslendi:

Dertlenen bir insan da değil. Vicdan sahibi olduğu konusunda endişelerim var. O kadar ağrıma gitti ki akşam uyuyamadım. Canım sıkıldı. Milyonlarca insanın çektiği hayat pahalılığını bir belediye başkan adayı nasıl hissedemez diye canım sıkıldı. Bir de gelmiş İstanbul'a aday olacak. Hadi işine baksın. Milletin bu soğukta neden dört kap yemek sırası beklediğini anlayamaması ağrıma gitti. Halktan uzaklaşmasını çok garipsedim içim yandı ama en baştaki uzaklaşmış zaten... Herkesi fakirleştirdiniz. Orta direkmiş, herkesi yok ettiniz.

"BU UTANMAZLIĞININ HESABINI VERECEKSİN"

Ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin diyecek kadar vicdan yoksunu bir adaydır. Bu kadar net. Temsil ettiği yapı var. Allah sana akıl versin kardeşim inşallah 31 Mart'ı çıkarırsın. Bak bu sözlerimi dinle. Sizin açtığınız yaraya merhem olalım diye açtık. Millet spor olsun diye mi bu kuyruğa giriyor? Bu utanmazlığının hesabını vereceksin. Milletin fakirliği senin alay konun değil kardeşim. 16 milyondan özür dileyene kadar bunu sana hatırlatacağım. Milletin fakirliği ile dalga geçenleri 31 Mart akşamı paldır küldür evine yollayacağız.

