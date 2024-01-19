Murat Kurum'un 'seçim şovu' sürüyor: 'Ülkü Ocakları, 60 yılı aşkın tertemiz mazisiyle koca bir çınardır'

Yayınlanma: 19.01.2024 - 18:50

Güncelleme: 19.01.2024 - 23:19

AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan'da bulunan Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kurum, İstanbul Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan tarafından karşılandı.

"TERTEMİZ MAZİ..."

Türk milletinin sarsılmaz kalesi, Ülkü Ocakları'nda olduklarını belirten Kurum, "Bu ocaklar merhum Alparslan Türkeş'in izinde tarih ve millet şuurunun gençlerimize aktarılması için çok önemli görevler üstlenmiştir. Türk gençliğinin yetişmesinde çok önemli yeri olan Ülkü Ocakları, 60 yılı aşkın tertemiz mazisiyle koca bir çınardır. Burada, bu güzel İstanbul akşamında biz de siz değerli kardeşlerimle, başkanlarımla bir arada bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu da burada ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

İSİM VERMEDEN İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

Kurum, "Tüm ekibimizle AK Parti ve MHP teşkilatlarımızla hep yollarda, sokaklarda olacağız milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İstanbul'un tüm ilçelerini 964 mahallesini, İstanbul sevdası ve şuuruyla adımlamaya devam edeceğiz. Milletimize duygularımızı, hedeflerimizi, hayallerimizi, projelerimizi anlatacağız. Milletimiz bizden beklediği işareti, emin olun her yerde veriyor. Biz bu coşkuyu, bu sevgiyi, bu motivasyonu her yerde görüyoruz. Allah'ın izniyle inşallah milletimizin destekleriyle, dualarıyla bu işaret çerçevesinde 31 Mart gecesi de Cumhur İttifakı'mızla birlikte İstanbul'da yaşanan duraklama, fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz ve yeniden yükseliş yeniden diriliş dönemini hep birlikte başlatacağız. Bu şehri ihmal edenlerin insanımızı çaresiz bırakanların, İstanbul'u bile isteye durduranların dönemini 31 Mart akşamı hep birlikte bitireceğiz" diye konuştu.

"HEDEFLERİ BERABER BAŞARDIK"

Kurum, "Bugüne kadar ülkemizin varmak istediği tüm hedefleri beraber başardık, beraber taşıdık. Şimdi İstanbul seçimlerinde de zafere hep birlikte ulaşacağız. İstanbul'u beraber kazanacağız. Beraber çalışacağız. Beraber hizmet edeceğiz ve tüm milletimizi bu manada kucaklayacağız. Biz bugün göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı, beni burada kendi yuvamda gibi hissettirdiğinizden dolayı. İlginiz, alakanız, motivasyonunuzdan dolayı sizlere ve Ülkü Ocakları'nda yetişmiş her bir kardeşime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.