Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum, İstanbul için bir şans

Yayınlanma: 17.01.2024 - 15:21

Güncelleme: 17.01.2024 - 15:21

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Galatasaray’a ziyaret gerçekleştirdi.

Beşiktaş Kulübü'nden sonra sarı kırmızılı kulübe giden Murat Kurum'u, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ağırladı.

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yapan Dursun Özbek "Sayın bakanımıza verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Sayın bakanımın İstanbul'a bakış açısını çok iyi biliyorum. Kendisiyle defalarca bunları konuşma fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğunu, faaliyetlerini özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim.Bu konuyla ilgili olarak, 31 Mart seçim gününün Türkiye için, İstanbul için hayırlı olmasını diliyorum. Sayın bakanıma da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN İSMİNİ KARIŞTIRDI, BAŞKANIN İSMİNİ YANLIŞ SÖYLEDİ

AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları için Beşiktaş'ı da ziyaret etti. Burada Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'la kameralar karşısına geçen Kurum, başkanın adını karıştırdı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada Beşiktaş'ın da adını yanlış ifade ederek, "Beşiktaş Spor kulübündeyiz. (Beşiktaş Jimnastik Kulubü)" dedi.

Kurum, Arat'tan bahsederken ise "Hasan At" dedi.