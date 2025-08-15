Murat Ongun: '3'üncü kez evim basıldı, bu kez bacanağımı alıp gittiler'

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, evinin 3'üncü defa polis tarafından basıldığını ve operasyonda bacanağının gözaltına alındığını duyurdu.

Ongun, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "3. kez evim basıldı" diyerek şu ifadelere yer verdi:

"Şafak vakti polisler 3. kez evimize gelip arama ve gözaltı yaptı. Bu kez sevgili bacanağımı alıp gittiler. Aileme ve bana karşı sürdürülen tutum zulüm boyutunu aşmış, benzersiz bir güç kullanımına dönüşmüştür. “Kuvvetli suç delili” yerini “kuvvetli intikam yemini”ne bıraktı. Sağduyu, tarafsızlık kaybolup gitti. Allah akıl ve vicdan versin demekten başka söz denemez hale geldi."