İBB operasyonunda gözaltına alınmıştı: CHP Gençlik Kolları Dijital Komisyon Başkanı'ndan ilk açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen yeni operasyon dalgasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Dijital Komisyon Başkanı Mustafa Sezer Yerli de gözaltına alındı.

"BİZ BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ"

Yerli, gözaltına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Partimiz amansız ve zalim bir operasyonla karşı karşıya. Bu sabah saat 05.00 sularında düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındım. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde İstanbul'a sevkimi bekliyorum. GENÇLİĞİMİZ VAR, HEYECANIMIZ YÜKSEK! BİZ BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ!"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonlarda; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, Beyoğlu Belediyesi özel kalem müdürü, Güney'in koruması ve şoförü, Medya AŞ. çalışanlarının aralarında bulunduğu toplam 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İnan Güney’in yanı sıra gözaltındaki diğer isimler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.