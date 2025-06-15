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Murat Ongun'dan 'etkin pişmanlık' iddiası üzerine yanıt: 'Zavallılara itibar etmeyiniz'

Murat Ongun'dan 'etkin pişmanlık' iddiası üzerine yanıt: 'Zavallılara itibar etmeyiniz'

15.06.2025 13:20:00
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Haber Merkezi
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Murat Ongun'dan 'etkin pişmanlık' iddiası üzerine yanıt: 'Zavallılara itibar etmeyiniz'

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun, "etkin pişmanlık"tan yararlandığı iddiaları üzerine açıklama yaptı.

AKP'ye yakın kimi sosyal medya hesapları ve çevreler, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun'un "etkin pişmanlık"tan yararlandığı iddiasında bulundu.

Murat Ongun bu iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Ongun, X hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Kalbinde adalet duygusu taşıyan, cezaevinde haksız şekilde evlatlarından ayrı tutulan tüm babaların Babalar Günü’nü kutlarım.

Bu vesile ile yok ifade sayfa sayısı, yok ifade süresi vererek yalanlarını hikayeleştirmeye çalışan zavallılara itibar etmeyiniz.

Bu şer odakları ile mahkemelerde hesaplaşacağız. Benim alnım açık ve tutuklanma gerekçemin siyasi olduğunun farkında olacak bilince de sahibim.

Adalet, demokrasi ve refahın hakim olduğu bir Türkiye kurmak adına cezaevi dahil, her yerden mücadeleye devam edeceğim. 

Saygılarımla"

İlgili Konular: #murat ongun

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