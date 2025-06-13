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Son ankette çarpıcı sonuç: Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, Erdoğan'a fark attı

Son ankette çarpıcı sonuç: Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, Erdoğan'a fark attı

13.06.2025 14:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son ankette çarpıcı sonuç: Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, Erdoğan'a fark attı

SER-AR Araştırma'nın son anketine göre, olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde yer alıyor. İşte çarpıcı sonuçlar...

SER-AR Araştırma, 10-11 Haziran tarihleri arasında yaptığı Cumhurbaşkanlığı anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

26 ilde, 2035 kişiyle yapılan çalışmada katılımcılara, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE

Anket, iki ayrı senaryo üzerinden yapıldı.

Ekrem İmamoğlu – Recep Tayyip Erdoğan karşılaştırmasında:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 47,5

Recep Tayyip Erdoğan:  Yüzde 40,5


Mansur Yavaş – Recep Tayyip Erdoğan karşılaştırmasında:

Mansur Yavaş: Yüzde 49,25

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 40,15


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