Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'bilirkişi' soruşturması da tamamlandı: Bir ay içinde ikinci hapis ve siyasi yasak talebi

Yayınlanma: 17.02.2025 - 08:50

Güncelleme: 17.02.2025 - 12:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan bilirkişi soruşturması tamamlandı. İmamoğlu hakkında "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle ve bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiğinin tespit edilmesi üzerine" soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

"DİĞER PARTİLERE İLİŞKİN DAVALARDA DA BİLİRKİŞİLİK YAPTIM"

İddianamede, İmamoğlu'nun söz konusu basın toplantısındaki konuşmasının tamamına yer verildi. Bilirkişinin ise "müşteki" sıfatıyla verdiği ifadesinde özetle, İmamoğlu'nun açıklamalarıyla bir anda çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medyada isminin yayınlandığını ve bir karalama kampanyasına maruz kaldığını, bugüne kadar hiç bir şekilde hukuksuz bir işe imza atmadığını, İmamoğlu'nun açıklamalarını gördükten sonra bugüne kadar yapmış olduğu CHP'li belediyeler hakkında çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yer alan bilirkişilik dosyalarına ilişkin bir çalışma gerçekleştirdiğini, her ne kadar sadece CHP'li belediyelerle ilgili yapmış olduğu çalışmalardan bahsediyor ise de bugüne kadar diğer partilere ilişkin bir çok davada da bilirkişilik yaptığını, bu güne kadar CHP'lİ belediyelere ilişkin 24 dosyanın soruşturma veya kovuşturma aşamalarında bilirkişi olarak görev üstlendiğini, bunların 22 tanesine ait bilirkişi raporlarını dosyaya sunduğunu, hatta yapmış olduğu bir telefon görüşmesinin rızası olmaksızın kayıt altına alındığını ve daha sonra yayınlandığını ve tüm bu konulara ilişkin şikayetinin devam ettiğini beyan ettiği belirtildi.

"BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ DAVA DOSYASINI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS ETTİ"

İddianamenin hukuki değerlendirme bölümünde Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında 'açıkça' bilirkişinin görev aldığı bir kısım soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği, 'bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı' yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı ve bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla da İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığı ve Büyükçekmece 10. Asliye Ceza mahkemesinde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddia edildi.

"KONUMUNU KULLANARAK YARGI ORGANLARINI PARTİSİ LEHİNE EKİLEMEYİ AMAÇLIYOR"

İddianamede İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle hakkında "Tehdit", "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından dava açıldığı, her iki olay bir arada değerlendirildiğinde İmamoğlu'nun "Görevinin getirdiği konumu ve nüfusunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığı" öne sürüldü.