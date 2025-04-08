Murat Ongun 'Sabah Gazetesi yalana ve iftiraya doymuyor' diyerek yalanladı: 'Hayatımda hiç görmedim, telefonla dahi konuşmadım'

MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sabah gazetesinin haberini yalanladı. Ongun “Kaan Bey’i hayatımda hiç görmedim, hiç bir araya gelmedik, telefonla dahi konuşmadım” dedi.

Murat Ongun 'Sabah Gazetesi yalana ve iftiraya doymuyor' diyerek yalanladı: 'Hayatımda hiç görmedim, telefonla dahi konuşmadım'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 22:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tutuklanarak cezaevine giren MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sabah gazetesinin haberini yalanladı. 

Ongun şunları yazdı: 

"Sabah Gazetesi yalana ve iftiraya doymuyor. 

Yeni tutuklanan iş insanı Kaan Ketenci için şöyle yazdılar “Murat Ongun ile doğrudan temasta, işlerin paylaşımı ve ödemeler konusunda birlikte hareket ettiler”. 

Kaan Bey’i hayatımda hiç görmedim, hiç bir araya gelmedik, telefonla dahi konuşmadım. Devletimizin bu bilgilere erişmesi çok kolay. Hal böyleyken bu yalan ve iftira fırtınasının asıl sebebi nedir?"


Etiketler: #murat ongun #SABAH gazetesi

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