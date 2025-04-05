Murat Ongun'dan 'HTS verileri' ile açıklama: 'Bir iftiracı tanığın daha ipliği pazara çıktı'

Yayınlanma: 05.04.2025 - 22:07

Güncelleme: 05.04.2025 - 22:12

İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Yandaş Sabah gazetesinin haberinde yer verdiği tanığın iddialarına ilişkin paylaşım yapan Murat Ongun, şunları kaydetti:

"HTS VERİLERİNE GÖRE HİÇ BULUNMAMIŞIM"

"Bir iftiracı ve yalancı tanığın daha ipliği pazara çıktı.

Sabah’ın haberinde adı geçen tanık Orhan Cevahiroğlu, biz İBB’de göreve geldikten sonra (2019’dan sonra) Beylikdüzü’nde bir kafe ve fabrikada haftada 2 gün buluşup para dolu rüşvet çantaları ile çıktığımı gördüğünü söylemiş.

Savcılık makamının elde ettiği HTS (telefon konum verisi) verilerine göre fabrika veya civarında hiç bulunmamışım, kafede veya civarında ise 2019 seçiminden önce sadece 5 kez sinyal vermişim."

"HER PLATFORMDA HESAPLAŞACAĞIM"

Murat Ongun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tanık şahsın yalanları ortaya çıktığı gibi, beni daha seçim kazanmadan yolsuzluk yapmakla suçlamasını ise vicdanlara havale ediyorum.

Adaleti yanıltan, iftiralarla itibar suikastlığı yapan bu yalancı gibi tüm tanıklarla adalet önünde her platformda hesaplaşacağım."