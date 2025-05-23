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Murat Ongun yandaş Sabah'ın haberine sert çıktı: 'Ulusal bir gazetede linç ediliyorum'

Murat Ongun yandaş Sabah'ın haberine sert çıktı: 'Ulusal bir gazetede linç ediliyorum'

23.05.2025 20:30:00
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Haber Merkezi
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Murat Ongun yandaş Sabah'ın haberine sert çıktı: 'Ulusal bir gazetede linç ediliyorum'

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun, iktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinin de yer verdiği bir iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Ongun, "Sahi, benim hakkımı kim savunacak? Bu devlet, benim de devletim değil mi?" diye sordu.

Murat Ongun, 23 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu İBB yöneticileri ile birlikte tutuklanmıştı. 

İki aydır tutuklu bulunan Ongun, X hesabından kendisi hakkındaki iddialara ilişkin, şu açıklamayı yaptı:

"YARIM SAYFA HABER YAPIYORLAR"

"DEVLETİM BENİM HAKKIMI KORUMAYACAK MI?

Bu çağrıma, özellikle devletimizin yetkili makamlarının ilgi göstermesini beklerim. Ne yazık ki iftiralarla bize itibar suikastleri yapılıyor. Bunun adı: MODERN İŞKENCE

Celal Çakmak isimli bir otoparkçı; benim, sorununu çözmem için kendisinden 20 milyon lira rüşvet istediğimi iddia etmiş. Yer veriyor, tarih veriyor hatta ses kaydı olduğunu iddia ediyor. Sabah Gazetesi de bunu yarım sayfa haber yapıyor.

İddiaya göre olay 2023’te olmuş. Ben 64 gündür tutukluyum. İftiracı meczup “ses kaydını en kısa zamanda sunacağım” diyor. Hayırdır, 2 yıl önceki kayıt neyi bekliyor? Yoksa çamur at, izi kalsın mı?

Bu iftiracı ile mahkemede tabii ki hesaplaşacağız. Lakin; deli saçması bu iftiranın, yalan olduğunu sayın savcılar da kolayca tespit edebilir. Ama bunu yapmıyorlar. Onun yerine ben “rüşvetçi” olarak lanse ediliyorum. Oysa benim namus ve şerefim de savcılara emanet. Bunu asla unutmamalılar.

Bu zamana kadar tanık, gizli tanık, iftiracı, itirafçı her kimse; bir kişi bile “Ongun benden rüşvet istedi, bu da kanıtı” demedi. Buna rağmen şemalar üretiliyor. İsmim, fotoğrafım hiç ilgim olmayan kişilerle irtibatlandırılıyor. 

Bu da yetmiyor, bir meczup ya da dolandırıcının iftiraları ile ulusal bir gazetede linç ediliyorum.

Sahi, benim hakkımı kim savunacak?

Bu devlet, benim de devletim değil mi?"

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #SABAH gazetesi #murat ongun

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