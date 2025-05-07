Murat Ongun: Neden özel olarak hedef alındığım ortada

Yayınlanma: 07.05.2025 - 10:42

Güncelleme: 07.05.2025 - 10:53

Tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB'ye yönelik yapılan 2'nci dalga operasyon kapsamında hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Ongun, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan açıklamasında, soruşturma kapsamında tutuklanan 20’den fazla üst düzey kamu görevlisinin kendisine bağlı hareket ettiğine dair iddiaları reddetti.

"BU KONULARDA TALİMAT YETKİM DE YETENEĞİM DE YOK"

Soruşturma tutanaklarında izaha muhtaç tuhaf bir durum olduğunu belirten Ongun, tutuklanan 20’den fazla üst düzey devlet memuru yöneticinin kendisine bağlı hareket ettiği iddia edildiğini ve bu kişilerin üst düzey kamu görevlisi olmanın yanı sıra teknik konularda son derece uzman kişiler olduğune dikkat çekip şöyle dedi:

"Benim hiç bilmediğim imar, şehir planı, çevre koruma, su havzaları gibi teknik konularda talimat verebilme yeteneğim de yetkim de yok. Hele hele konunun uzmanlarına hiç yok.

Değerli üst düzey bürokratlara yönelik böyle bir itham ancak hakaret sayılır. Kaldı ki, tutuklananların bazılarının adını dahi ilk kez duydum. Bir bölümünü görsem tanımam. Ayrıca bir kısmı da AK Parti döneminde göreve başlamış kişiler.

Her tür arama kaydına, her tür mail/SMS gibi yazışmalara, her tür güvenlik kamerası görüntüsüne iddia makamları kolayca ulaşabiliyor. Tutuklanan hiç kimseye yönelik ne yazılı ne sözlü bir talimatım olmadığı, bu kaynakların kontrol edilmesiyle kolayca kanıtlanabilir.

Bana ve tutuklanan kişilere neden böyle bir suçlamada bulunulduğu izaha muhtaçtır. Hem iddialarla hem de medya ve sosyal medyadaki iftiralarla, özel olarak HEDEF alındığım ortadadır. Ama bu gerekçe bile, iyi yetişmiş üst düzey kamu görevlilerinin, benim talimatımla iş yaptığı hakaretine maruz kalmalarını gerektirmez."