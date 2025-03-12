Murat Ongun'dan '1200 telefon' iddiasına: 'Kuyruklu yalan ama Sevda Türküsev'in program başına 78.000 TL aldığı gerçek'

Yayınlanma: 12.03.2025 - 17:16

Güncelleme: 12.03.2025 - 17:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı (İBB) Medya A.Ş.’nin başkanı Murat Ongun, şirketin CHP kurultayı için 1200 telefon aldığı iddiasına ‘kuyruklu yalan’ dedi.

Polis geçtiğimiz gün İstanbul başsavcılığının talimatıyla İBB’ye bağlı Medya A.Ş.’ye gitmiş, bir bilgisayara el koymuştu.

TGRT Haber'deki "Taksim Meydanı" isimli programının yorumcularından gazeteci Nuray Başaran “Medya A.Ş.’den transfer edilen para kime transfer edildiyse raporlanmış. Gazeteciler tek tek belirlenmiş. Bu gazetecilere ödeme yapıldığı iddia ediliyor. Kurultay için 1200 telefon alındığı tespit edilmiş. Cep telefonlarının faturaları Medya A.Ş.’den ödenmiş” iddiasında bulunmuştu.

"PROGRAM BAŞINA 78 BİN LİRA"

Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun iddiayı sosyal medya plaftormu X’teki hesabı üzerinden “kuyruklu yalan” diyerek yalanladı.

Konuyla ilgili haberi "O maşallah! 1200 telefon alınmış" diye yorumlayarak paylaşan Sevda Türküsev'i de etiketlediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Medya AŞ'nin 1200 telefon aldığı kuyruklu yalan ama Sevda Türküsev'in eski dönemde Medya AŞ tarafından fonlandığı ve (neredeyse hiç izlenmeyen) program başına 78.000 TL (bugünkü değeriyle) aldığı gerçek."