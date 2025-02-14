Murat Ongun'dan 'İmamoğlu' açıklaması: 'Seçilemeyeceğimi anlarsam çekilirim' dedi

Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:51

Güncelleme: 14.02.2025 - 10:57

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) erken seçim talebi sürerken; bir taraftan 'adaylık' tartışması da gündemde olmaya devam ediyor.

T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu'nun 3'lü zirveye ilişkin dile getirdiği kulis bilgisinde, Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu’na "Yüzde 50+1 alacaksan adaylığına itirazım yok" dediği iddia edildi.

İmamoğlu'nun ise bu çıkışa "Ben Kemal Bey değilim. Seçilemeyeceğimi hissedersem çekilirim. Emaneti Genel Başkan'a iade ederim" cevabını verdiği öne sürüldü.

'SEÇİLEMEYECEĞİMİ ANLARSAM ÇEKİLİRİM'

İddiaların ardından Halk TV'ye konuşan İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, o görüşmede İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili bir değerlendirme yapmadığını söyledi.

Ongun mesajında "İmamoğlu, seçilemeyeceğimi anlarsam çekilirim dedi, Kılıçdaroğlu konusu geçmedi" dedi.