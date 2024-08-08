Murat Ongun'dan ‘İstanbul Evi’ açıklaması: Evin haftalık kirası sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, Türkiye’nin tanıtımı için Paris’in ünlü moda müzesi “Palais Galliera”da açılan İstanbul Evi’ne bir gün için 300 bin euro kira ödendiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Ongun, “Evin haftalık kirası 249 bin Euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 13:45
Murat Ongun'dan ‘İstanbul Evi’ açıklaması: Evin haftalık kirası sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır
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İBB, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile Paris’in ünlü moda müzesi “Palais Galliera”da 2 günlüğüne açılan İstanbul Evi’ne günlük 300 bin euro kira ödediği iddialarını yalanladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabından iddialara cevap verdi.

Ongun,  “Paris’teki “İstanbul Evi” ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru değildir. Evin haftalık kirası 249 bin euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır. İstanbul’un olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB bütçesinden para harcanmamıştır. Kamuoyunu yanıltıcı bilgilere lütfen itibar etmeyiniz” dedi. 

Türkiye’nin 2027 Avrupa Oyunları tanıtımı ve 2036 Olimpiyat adaylığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi İBB ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile Paris’in ünlü moda müzesi “Palais Galliera”da İstanbul Evi dün gece açılmıştı. Açılış; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul’un 17 ilçe belediye başkanının katılımlarıyla gerçekleştirilmişti.


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