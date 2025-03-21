'Kandıra Cezaevi'nde İmamoğlu ve diğer gözaltına alınanlara yer açıldı' iddiası: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

Yayınlanma: 21.03.2025 - 09:56

Güncelleme: 21.03.2025 - 09:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) soruşturma ve İBB Başkanı İmamoğlu’na gözaltı kararı verilmesinin ardından gözaltına alınanlar için bir cezaevinin hazırlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklama geldi.

"Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı, Kocaeli'nde bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı" şeklindeki iddia üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) "Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı, Kocaeli'nde bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı' iddiası doğru değildir" açıklaması yapıldı.

Açıklamada ayrıca "Ceza İnfaz Kurumları arasında mahpus bakımından dengeleme yapılması amacıyla dönem ve periyotlarla hükümlü ve tutuklu nakilleri yapılmaktadır. Kocaeli ili Kandıra Kampüsündeki Ceza İnfaz Kurumundan yapılan nakiller de bu periyotlarla yapılan rutin nakillerdir. Bu nakiller dönem ve periyot içinde benzer ve yakın sayılarda olup iddia edildiği gibi son dönemde nakledilen mahpus sayısında dikkat çekici şekilde bir artış olmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.