Sertab Erener’den Ekrem İmamoğlu’na destek: 'Destan yazalım'
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Sertab Erener, CHP’nin 23 Mart’taki ön seçimine katılım çağrısı yaparak 'Destan yazalım' dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının yankıları sürerken, birçok ünlü isim de tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getiriyor. Bu isimlerden biri de ünlü sanatçı Sertab Erener oldu.
İmamoğlu’nun "yolsuzluk" ve "terör" suçlamalarıyla yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının üçüncü gününde, emniyetteki işlemleri devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nu "suç örgütü lideri şüpheli" olarak nitelendirmişti.
SANDIK ÇAĞRISI YAPTI
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepkiler büyürken, sanatçı Sertab Erener sosyal medya hesabından CHP’nin 23 Mart’ta düzenleyeceği ön seçime katılım çağrısında bulundu.
Erener, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hadi birisinin lafıyla bir DESTAN YAZALIM" ifadelerini kullanarak seçmenleri sandığa gitmeye davet etti.
Sertab Erener’in bu çağrısı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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