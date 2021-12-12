Murat Ongun'dan yandaş medyaya sert tepki: 'Sabah gazetesi anca kendini tokatlar'

12 Aralık 2021 Pazar, 17:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bazı AKP'li isimler ve yandaş medya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef alarak, İBB'nin bünyesine 'terör örgütleri ile bağlantılı' personel aldığını iddia etmişti.

Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

İBB'DEN SERT TEPKİ

Tartışmalar sürerken; İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İBB'yi hedef alan yandaş medyaya ve AKP'li isimlere tepki göstermiş, "İncelemede 3’ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı" ifadelerine yer vermişti.

'SORUYORUZ, KİM BU 557 KİŞİ?'

İBB Sözcüsü Ongun, İçişleri Bakanı Soylu'nun sözlerine, yaptığı yeni bir paylaşımla yanıt verdi.

Ongun, "8 Aralık’ta İçişleri Bakanı, İBB’de 557 terör örgütleriyle ilintili çalışan olduğunu iddia etti. 4 gün geçti 557 kişiyle ilgili ne bir operasyon ne bir soruşturma yapıldı. Medyaya yansıtılan 6 kişinin de adli kaydı temiz çıktı. Ulusal güvenlik için soruyoruz; kim bu 557 kişi?" sözlerini kullandı.

'SABAH GAZETESİ ANCA KENDİNİ TOKATLAR'

Ongun, bir başka paylaşımda da Sabah gazetesinde yer alan 'İmamoğlu ve sözcüsüne bir tokat daha' başlıklı habere sert tepki gösterdi.

'Sevtap Ayman isimli çalışanın PKK/KCK dağ kadrosuna eleman aktaran kişilerden olduğu ve 26 Kasım'da gözaltına alındığı' ifadelerine yer verilen habere Ongun, sosyal medyadan yanıt verdi.

'SEVTAP AYMAN İSİMLİ ÇALIŞANIMIZ TUTUKLU DEĞİL'

"Sabah gazetesi anca kendini tokatlar çünkü yalan merkezidir" diyen İBB Sözcüsü, "Sevtap Ayman isimli çalışanımız tutuklu değil. Mesleğinin gereği görevini yarın sabah yapmaya devam edecek. Meydan boş değil, yalana geçit yok çünkü İBB var" ifadelerini kullandı.