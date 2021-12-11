Yandaş basının ve AKP'lilerin 'terör' iddiasına İBB'den sert tepki

11 Aralık 2021 Cumartesi, 22:09

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bazı AKP'li isimler ve yandaş medya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef alarak, İBB'nin bünyesine 'terör örgütleri ile bağlantılı' personel aldığını iddia ettiler.

Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN YANIT

Soylu’ya, İBB Başkanı Ekrem imamoğlu’ndan yanıt gelmişti.

İmamoğlu, “İBB’de teröristler çalışıyor” uydurmasında bulunan Soylu için, “Bağımsız sağlık kuruluşları gelsinler ve bu psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş Sayın Bakan’la ilgili bir analiz yapsınlar” demişti.

Yine bir diğer AKP'li isim olan MKYK üyesi Mücahit Birinci de, sosyal medya hesabı üzerinden İBB'yi hedef alarak, "Bu sübut bulduğu anda, Başkan ya istifa etmeli ya da görevden el çektirilmelidir. Bizde isim isim mevcut" dedi.

Yandaş medya da İBB'yi hedef alarak, "İşte İBB'deki terör yapılanması! İmamoğlu hepsine rahat koltuklar verdi" başlıklı haberleri servis etti.

İBB'DEN SERT TEPKİ

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB'yi hedef alan yandaş medyaya ve AKP'li isimlere tepki gösterdi. Ongun, "İncelemede 3’ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı" ifadelerine yer verdi.

Ongun'un paylaşımı şu şekilde:

"'İBB’de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var' dendi. Havuz medyası bugün sayıyı 7’ye indirdi. İncelemede 3’ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı."